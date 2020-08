In contextul ultimelor luni din acest an am invațat cu toții cat de utila este gradina noastra și posibilitatea de a crea un colț de relaxare la noi in curte. Carantina generata de Covid19 ne-a facut sa ne reorientam opțiunile de vacanta și mulți dintre noi optam pentru liniștea de acasa.In acest sens, producatorii de materiale de exterior vin in ajutorul nostru cu idei inovative, durabile, care sa ne ajute sa facem propriul nostru colț de rai acasa.Amenajare terasaUnul dintre cele mai importante aspecte cand ne gandim la gradina noastra, este cum și mai ales din ce material alegem sa pavam curtea.…