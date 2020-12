(Publicitate) Cum să vinzi pe piaţa Amazon din SUA? Amazon este unul dintre cele mai cunoscute canale de marketing pentru retailerii online.Cum sa vinzi pe piata Amazon din SUA?Amazon este unul dintre cele mai cunoscute canale de marketing pentru retailerii online. In 2020, Amazon a fost ales drept compania numarul 1 din punctul de vedere al indexului de satisfacere a clienților americani si se menține in top 10 din aceasta categorie de peste 10 ani.Astazi, Amazon are toate aspectele unui marketplace de renume, inclusiv conținut, inventar, publicitate, afișare, direcționare, video și raportare. Poate fi copleșitor daca incepi in vanzari pentru… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Programul Electric Up dedicat IMM-urilor si domeniului HoReCa este deschis inscrierilor incepand de vineri, 4 decembrie, de la ora 10:00 pe platforma informatica granturi.imm.gov.ro, a anunțat Ministerul Energiei, Virgil Popescu, pe pagina de Facebook. Informatiile necesare accesarii fondurilor puse…

- Proiectele grupului IULIUS, concepte mixed-use, includ si centre de conferinte si infrastructura necesara organizarii de evenimente. De-a lungul timpului, la nivelul intregii retele s-au dezvoltat parteneriate cu numeroase entitati din sfera conferintelor, care sunt apreciate si atrag public creativ…

- Studiu: Piata de digital din Romania va depasi valoarea de 80 mil. euro in 2020, in crestere cu peste 45% fata de 2019 Piata de digital din Romania depaseste in acest an valoarea de 80 de milioane de euro, in crestere cu peste 45% fata de cuantumul din 2019, reiese din datele IAB - asociatia industriei…

- Studiu: Piata de digital din Romania va depasi valoarea de 80 mil. euro in acest an, in crestere cu peste 45% fata de 2019 Piata de digital din Romania depaseste in acest an valoarea de 80 de milioane de euro, in crestere cu peste 45% fata de cuantumul din 2019, reiese din datele IAB - asociatia industriei…

- Piata de digital din Romania va depasi valoarea de 80 mil. euro in acest an, in crestere cu peste 45% fata de 2019 Piata de digital din Romania depaseste in acest an valoarea de 80 de milioane de euro, in crestere cu peste 45% fata de cuantumul din 2019, reiese din datele IAB - asociatia industriei…

- Liderul PLDM, Vlad Filat, se declara nemulțumit de faptul ca ar fi transformat in ținta unor atacuri din partea unor candidați la Președinție, in contextul in care el personal nu lupta pentru fotoliul de șef al statului la alegerile prezidențiale din 1 noiembrie. „Este incorecta și imorala incercarea…

- Institutul Cantacuzino a dezvoltat un medicament care creste rezistenta organismului la infectii. Ministrul Apararii Nationale, Nicolae Ciuca, a anuntat ca Institutul Cantacuzino va scoate pe piata, pana la sfarsitului anului, un medicament imunomodulator dezvoltat de propriii cercetatori. Este vorba…

- Fostul director de monetizare al Facebook, Tim Kendall, a denuntat, intr-o depozitie in fata Congresului american, un model de afaceri ce poate crea o dependenta la fel de nociva ca tigarile, fiind daunatoare sanatatii mintale a oamenilor si societatii pana la o aduce in pragul unui razboi civil, relateaza…