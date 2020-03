(Publicitate) Cum alegi o geantă de damă ieftină, dar la modă? Chiar daca este un subiect banal, femeile pot vorbi la nesfarșit despre genți și asortarea acestora la diferite ținute sau stiluri vestimentare, fara a se plictisi. Mai mici, mai mari, mai colorate sau in tonuri neutre, modelele de genți de dama ieftine completeaza orice tip de ținute, mai ales daca sunt alese așa cum trebuie.Inainte de a trece la cumparaturi, ar fi bine sa iei in calcul cateva aspecte: stilul vestimentar pe care il adopți, locul in care alegi sa o porți, culoarea și, bineințeles, prețul.Spre exemplu, o culoare neutra este perfecta pentru orice tip de ținuta. Negrul, in special,… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

