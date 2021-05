(Publicitate) CSALB, partener de conciliere pentru consumatori și bănci Care este diferența dintre un proces in instanța și un caz soluționat de CSALB? Peste 90% din cazurile negociate de conciliatorii CSALB se rezolva. Un consumator care a gasit soluție pentru problema lui poate continua plata ratelor și, la final, toata lumea este mulțumita. Deschiderea bancilor spre cazurile sociale și faptul ca pot intra in negociere cu ajutorul cadrului legislativ oferit de CSALB ofera incredere romanilor. Suntem la finalul unei serii de 6 episoade in care am aflat, printre altele, cand te poți adresa CSALB, cu ce probleme, ce soluții ai putea primi și cat de importanta este… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

