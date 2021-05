Stiri pe aceeasi tema

- ”Tesla a suspendat achizitionarea masinilor cu bitcoin. Suntem ingrijorati de un recurs tot mai important la combustibili bogati in hidrocarburi in minarea bitcoin, mai ales carbune, care are cele mai grave emisii (de gaze cu efect de sera) dintre toti combustibilii”, a anuntat miercuri miliardarul…

- La doar cateva saptamani dupa ce Tesla a inceput sa accepte plata in Bitcoin pentru mașinile sale, Elon Musk a postat pe Twitter un mesaj in care anunța ca firma sa va „suspenda” aceasta metoda de plata. Conform postarii, Tesla este „ingrijorata cu privire la utilizarea din ce in ce mai mare a combustibililor…

- Elon Musk a anunțat pe Twitter ca Tesla nu va mai accepta plata in Bitcoin pentru automobile. El și-a motivat decizia prin faptul ca "mineritul de Bitcoin afecteaza mediul inconjurator". Piața criptomonedelor a pierdut 365 de miliarde de dolari dupa acest anunț.

- Seful producatorului american de automobile electrice Tesla, Elon Musk, a anuntat miercuri ca un vehicul Tesla poate fi acum cumparat folosind bitcoin, iar optiunea va fi disponibila in afara SUA ulterior in acest an, transmite Reuters. Miliardarul a scris pe Twitter: "Puteti cumpara acum…

- Compania nu a explicat motivele pentru aceste noi titluri. Luna trecuta, Tesla a anuntat ca a cumparat bitcoin in valoare de 1,5 miliarde de dolari si ca in curand va accepta criptomoneda ca forma de plata pentru automobilele sale, ceea ce a dus la cresterea pretului bitcoin. Promovarea recenta facuta…

- Bitcoin a scazut luni cu peste 10%, la 51.993 de dolari pe unitate, dupa ce miliardarul Elon Musk, proprietarul Tesla, a afirmat weekendul trecut ca preturile criptomonedelor ”par ridicate”, transmite Reuters, scrie news.ro. La un anumit moment, bitcoin a scazut sub nivelul de 50.000 de dolari…

- Directorul general al Tesla, ale carui tweeturi recente au alimentat cresterea bitcoin, a facut remarca pe Twitter, raspunzand unui utilizator care a afirmat ca aurul este mai bun dect bitcoin si banii conventionali. Musk, care a remarcat in aceasta saptamana ca a considerat ca perspectiva de a detine…