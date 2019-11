(Publicitate) Ce sunt proiectoarele LED și unde pot fi folosite aceste corpuri de iluminat? Proiectoarele led sunt un sistem de iluminare foarte puternic potrivit pentru spațiile mari. Aceste spații pot fi terenuri de sport, parcari exterioare, fațade ale cladirilor sau parcuri și gradini publice. Ele sunt foarte fiabile și au o durata mare de funcționare putand fi folosite pana la 50.000 de ore. In domeniul iluminarii, proiectoarele led reprezinta […] Post-ul (Publicitate) Ce sunt proiectoarele LED și unde pot fi folosite aceste corpuri de iluminat? apare prima data in Libertatea . Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

