Publicaţie americană: De ce sistemul rusesc S-400-ul este „atât de mortal” BUCURESTI, 20 mart – Sputnik. Elementul-cheie al sistemului S-400 sunt versatilitatea și capacitatea sa de a viza simultan mai multe ținte, scrie publicatia independenta din SUA 19fortyfive. © Sputnik / Владимир Федоренко"Gaddafi a prevazut acest lucru": Ce a organizat blocul NATO in LibiaIntr-un articol recent de pe site, observatorul militar Peter Suciu a vorbit despre exercițiile de aparare aeriana planificate de catre o alta unitate a forțelor aeriene rusești care livrau un lot de S-400, explicand ca exercițiile, care urmeaza sa includa si lansari de foc live, vor continua pana… Citeste articolul mai departe pe sputnik.md…

Sursa articol si foto: sputnik.md

Stiri pe aceeasi tema

- BUCUREȘTI, 22 ian – Sputnik. Unul dintre primele anunțuri al noii administrații Biden pe teme internaționale s-a referit la prelungirea acordului „New START”, privind armamentul nuclear. Purtatoarea de cuvant a Casei Albe a transmis dorința președintelui Biden de a prelungi cu 5 ani acest…

- "Terapia - o companie Sun Pharma anunta ca la data de 20 ianuarie 2021 vor intra in tara aproximativ 1.125.000 de tablete de FluGuard (favipiravir), aceasta noua transa de medicament anti COVID-19 fiind cea mai mare cantitate pe care compania a livrat-o pana in acest moment. Furnizarea acestei cantitati…

- CHIȘINAU, 15 ian – Sputnik, Natalia Dembinskaya. In Europa, se incing iarași patimile in legatura cu ”Nord Stream – 2” : in timp ce germanii pregatesc un fond pentru a se proteja impotriva sancțiunilor, britanicii vor sa urmeze exemplul americanilor, iar suedezii se tem de inceperea unui ”razboi…

- Președintele rus, Vladimir Putin, a discutat cu cancelarul german, Angela Merkel, despre eventualitatea unei ”producții comune de vaccinuri” impotriva noului coronavirus, informeaza News.ro, care citeaza AFP. Potrivitunui comunicat demarți alKremlinului, cei doi lideri au purtat o discuție telefonica,…

- Statele Unite ale Americii au depasit oficial pragul de 20 de milioane de infectii cu SARS-CoV-2, insa numarul cazurilor de Covid-19 este, probabil, mult mai mare. SUA au devenit prima tara din lume care are 20 de milioane de cazuri de Covid-19 confirmate prin teste de laborator. In luna iunie, scrie…

- Rusia a anuntat ca a suplimentat duminica trupele de politie militara in zona din nordul Siriei unde luptatori sprijiniti de Turcia s-au ciocnit cu forte kurde in apropierea unei autostrazi strategice patrulate de militari rusi si turci, transmite luni Reuters. Suplimentarea trupelor survine inaintea…

- Avionul de vanatoare de generația a cincea Su-57 nu inceteaza sa uimeasca prin caracteristicile sale tactico-tehnice unice, prin spectrul de tehnologii de generația a șasea, prin recunoașterea crescanda la nivel internațional, prin perspectivele de dezvoltare optimiste și prin potențialul ridicat…

- Un studiu global realizat de compania de cercetare Ipsos plaseaza Canada ca fiind țara care va domina relațiile internaționale in urmatorul deceniu, urmata de Germania și Franța. La fel ca in ediția anterioara, Canada ocupa poziția fruntașa in acest top (81%), cu sprijinul unor state sud-americane (Columbia,…