Publicaţia Vice România s-a închis, zece angajaţi au fost concediaţi Vice Romania se inchide: Directorul publicației anunța ca decizia i-a trecut peste cap Redacția VICE Romania se pregatește sa-și inchida ușile, iar decizia nu a fost una luata la nivel local, ci a fost dictata de motive obiective, conform declarației facute de Costin Velicu, managing director al publicației. „Din pacate, VICE Romania se inchide. Motivele inchiderii redacției din Romania sunt obiective, n-au depins de noi sau de rezultatele noastre. Ce a depins de noi a fost tot ce s-a intamplat de-a lungul anilor, de la finalul lui 2010, cand a aparut VICE in Romania, pana in prezent. De aceea… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

