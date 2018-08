Stiri pe aceeasi tema

- Romania ar putea fi nevoita sa adopte amnistie in cazul persoanelor condamnate pentru acte de coruptie, din cauza politizarii justitiei si a colaborarii ilegale intre institutii, comenteaza publicatia New Europe."Institutiile guvernamentale din Romania ar putea analiza posibilitatea amnistiei…

- Constatarile rezultate in urma controalelor efectuate in trafic de inspectorii Registrului Auto Roman (RAR) nu sunt deloc imbucuratoare. Aproape 1.700 de vehicule verificate tehnic in trafic de inspectorii RAR, in prima jumatate a acestui an prezentau pericol iminent de accidente. „Registrul…

- Intr-o interventie telefonica la Realitatea TV, consultantul politic Cozmin Gusa a vorbit despre rolul pe care il are Alina Mungiu Pippidi in relatia cu Liviu Dragnea si cu PSD."Eu o tot analizez pe Alina Mungiu Pippidi pentru ca merita, avand in vedere trecutul sau, merita sa fie analizata…

- Romania este țara in care politicienii viseaza sa devina securiști. Sau cel puțin fac tot posibili sa fie acceptați in marea familie a instituțiilor de forța. Dand legi, semnand protocoale, fugind de repsonsabilitate.

- Guvernul vrea sa suplimenteze cu 5.200 numarul maxim al strainilor din afara Uniunii Europene si Spatiului Economic European, care pot fi adusi la munca in tara noastra, in 2018. La sfarsitul anului trecut, Guvernul a decis ca piata muncii are nevoie in 2018 de cel mult 7.000 de noi lucratori din spatiul…

- Cand o partea a presei atragea atenția asupra faptului ca modificarile la Codul Penal protejeaza infractorul și nu victima, cealalta parte a presei striga ca e manipulare. Cand opoziția atragea atenția ca Romania risca sa devina "Penalistan", ca statul de drept se va transforma in "statul de Dragnea",…

- "Am solicitat Secretariatului General al Senatului sa sporeasca masurile de securitate pana la sfarsitul acestei sesiuni parlamentare si daca vorbim de prelungirea sesiunii parlamentare in asa fel incat evenimentele pe care le-am avut saptamana trecuta sa nu se mai repete. Am mandatat staff-ul prin…

- Doi romani aflati la munca in localitatea Bornheim din Germania au murit in ultima luna, iar cel de-al doilea deces ar fi survenit din cauza faptului ca sefii au ezitat sa cheme ambulanta solicitata de un barbat in varsta de 43 de ani din cauza ca se temeau de o posibila amenda.