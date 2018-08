Stiri pe aceeasi tema

- Purtatorul de cuvant al ALDE european, Didrik de Schaetzen, a declarat marți, la solicitarea MEDIAFAX, ca situația din Romania urmeaza sa fie discutata in Biroul partidului ALDE care se va reuni pe 7 septembrie la Bruxelles."Urmarim cu multa atentie situatia din Romania. La jumatatea lunii…

- Cine intenționeaza sa plece in vacanța in Europa, trebuie sa aiba un plan de rezerva, fiindca avertismentele meteorologilor sunt cat se poate de serioase și situația devine tot mai grava! Este cod roșu de canicula in numeroase țari și se pare ca valul de caldura nu va ocoli nici Romania!

- Romania a cucerit 7 medalii la Campionatul European de canotaj de la Glasgow și a terminat pe primul loc in concursul pe națiuni. Dintre aceste medalii, trei au fost caștigate la feminin. Cu toate acestea, situația la lotul feminin de canotaj este una tensionata, iar Mihai Roman, antrenorul coordonator,…

- Intr-o interventie telefonica la Realitatea TV, consultantul politic Cozmin Gusa a vorbit despre rolul pe care il are Alina Mungiu Pippidi in relatia cu Liviu Dragnea si cu PSD."Eu o tot analizez pe Alina Mungiu Pippidi pentru ca merita, avand in vedere trecutul sau, merita sa fie analizata…

- Compania Lufthansa si-a anulat sambata doua curse de pe Aeroportul International din Sibiu (AIS), din cauza unui incident de securitate care a avut loc pe aeroportul din Munchen (Germania), a anuntat purtatorul de cuvant al AIS, Alexandra Pacurar, transmite Agerpres. "Cursele LH1650 Munchen…

- Romania este țara in care politicienii viseaza sa devina securiști. Sau cel puțin fac tot posibili sa fie acceptați in marea familie a instituțiilor de forța. Dand legi, semnand protocoale, fugind de repsonsabilitate.

- Doi romani aflati la munca in localitatea Bornheim din Germania au murit in ultima luna, iar cel de-al doilea deces ar fi survenit din cauza faptului ca sefii au ezitat sa cheme ambulanta solicitata de un barbat in varsta de 43 de ani din cauza ca se temeau de o posibila amenda.