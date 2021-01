Publicat de revista Billboard: 85 de ani de la alcatuirea primul top de muzica pop pe baza vanzarilor de discuri

Stiri pe aceeasi tema

- Cantaretele Jennifer Lopez si Cyndi Lauper fac parte din lineup-ul „New Year’s Rockin’ Eve” cu Ryan Seacrest 2021, eveniment organizat de Dick Clark Productions, informeaza Billboard, potrivit news.ro.Lopez va canta chiar inainte ca bila din Times Square (New York) sa coboare, la miezul noptii.…

- O colectie de rochii de seara emblematice purtate de unele dintre cele mai cunoscute figuri din industria divertismentului, intre care Beyonce, Mariah Carey si Christina Aguilera, vor fi scoase la licitatie luna viitoare, potrivit Billboard, anunța news.ro. Rochiile fac parte din arhiva designerului…

- Cele mai bune 50 de baruri din lume au fost anunțate pe 5 noiembrie la Londra, in cadrul unei ceremonii virtuale de premii, barul londonez Connaught ocupand locul 1, anunța CNN.Barul, care s-a clasat pe locul 2 anul trecut, a facut schimb de locuri cu primul clasat din 2019, Dante din New…

- Familia unui barbat care a cazut intr-o groapa plina cu șobolani in New York , in timp ce aștepta autobuzul, a vorbit despre incidentul care l-a lasat traumatizat pe acesta, informeaza BBC.

- ​În plin conflict comercial între China și SUA se pregatește intrarea pe bursa în China a gigantului fintech Ant Group, cunoscut pentru aplicația Alipay. Compania vrea sa strânga 34,4 miliarde de dolari din IPO la Shanghai și Hong Kong, iar prețul stabilit pentru acțiune îi…

- Inregistrarile fiscale arata un cont bancar nedeclarat anterior, exitent in China, si controlat de Trump International Hotels Management. Din acest cont au fost platiti 188.561 dolari sub forma de impozite, in China, intre 2013 și 2015, in legatura cu potențiale tranzacții de licențiere. Anterior,…

- Departamentul de Sanatate al statului New York a ordonat anularea unei nunti hasidice prevazuta pentru luni a nepotului unui rabin cu aproape 10.000 de invitati, de teama raspandirii infectiei COVID-19, relateaza duminica EFE. Nunta urma sa aiba loc in cartierul Williamsburg din Brooklyn, - unde exista…

- Statele Unite ale Americii (SUA), țara cu cele mai multe cazuri confirmate de COVID-19, a depașit pragul de 7,8 milioane infectari și a ajuns la peste 217.000 decese, conform datelor Worldometer.com. In ultimele 24 de ore, in SUA au fost inregistrate 53.668 noi infectari și au fost confirmate 938 de…