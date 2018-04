Public sau privat: sistemul de sanatate cu cele mai multe unitati sanitare Datele INS arata ca activitatea din sistemul sanitar (public si privat) se desfasoara in peste 60 mii unitati sanitare (49 mii - mediul urban si 11 mii - mediul rural). Pe principalele categorii de unitati, reteaua sanitara a dispus in anul 2016 de aproximativ: 570 spitale, 800 de centre de diagnostic si tratament, centre medicale si centre de sanatate, 470 de ambulatorii de specialitate si ambulatorii integrate spitalelor, o retea de 6,3 mii laboratoare medicale si laboratoare de tehnica dentara, peste 40 de mii de cabinete medicale si 9,5 mii farmacii, drogherii si puncte farmaceutice. … Citeste articolul mai departe pe wall-street.ro…

Sursa articol: wall-street.ro

