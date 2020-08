Stiri pe aceeasi tema

- Presedinta taiwaneza Tsai Ing-wen l-a primit luni dimineata pe secretarul american al sanatatii, Alex Azar, sosit cu o zi inainte in insula pentru o vizita ce a fost condamnata de Beijing, potrivit imaginilor in direct ale intalnirii, relateaza France Presse preluat de agerpres. Azar este cel mai…

- Presedintele american Donald Trump a declarat luni ca guvernul american ar trebui sa primeasca o ”parte substantiala” din pretul de vanzare al operatiunilor platformei de socializare video TikTok din SUA si a avertizat ca va interzice serviciul in Statele Unite pe 15 septembrie, in lipsa unei vanzari…

- Uraganul Isaias a ajuns vineri in arhipelagul Bahamas, unde urmeaza sa creasca in intensitate inainte de a atinge, sambata, coastele Floridei, statul american care se numara printre cele mai afectate de recrudescenta pandemiei de COVID-19 in aceasta tara, informeaza AFP, potrivit Agerpres. Isaias…

- Presedintele american Donald Trump a anuntat miercuri ca va consolida numarul agentilor federali la Chicago dupa o recrudescenta a violentelor in acest oras, al treilea ca marime in Statele Unite, in pofida opozitiei primarului democrat al metropolei, relateaza AFP preluat de agerpres. "Anunt o crestere…

- Statul american Texas a depașit, marți, pragul de 10.000 de infecții cu noul coronavirus, stabilind un record ”negru” de 10.028 de teste pozitive, noteaza afp și canalul de știri CBS News.Precedentul record negativ fusese stabilit in Texas pe 4 iulie: 8.260 de cazuri de infecții de coronavirus. Doar…

- Rapperul american Kanye West a lansat, marti, videoclipul "Wash Us In the Blood", o aluzie la un text din Apocalipsa, potrivit news.ro.Videoclipul care insoteste aceasta noua compozitie cuprinde imagini de la recentele manifestatii contra violentelor Politiei si rasismului care au zguduit…

- Medicul american Anthony Fauci, principalul expert sanitar din SUA responsabil cu bolile infectioase, a recunoscut intr-un interviu publicat vineri de Washington Post ca Statele Unite trebuie sa-si schimbe abordarea in vederea stavilirii pandemiei COVID-19, care se accelereaza in mare parte din aceasta…