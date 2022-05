Stiri pe aceeasi tema

- Politia de Frontiera anunta ca 6.747 de cetateni ucraineni au intrat luni in Romania, in scadere cu 11,7% fata de ziua precedenta. De asemenea, peste 34.500 de ucraineni au intrat in Romania in perioada pre-conflict, scrie News.ro . ”In data de 02.05.2022, in interval de 24 de ore, la nivel national,…

- Poliția de Frontiera anunța ca, duminica, in Romania, 7.648 de cetateni ucraineni au intrat in țara, in scadere fata de ziua precedenta. ”In data de 01.05.2022, in interval de 24 de ore, la nivel national, prin punctele de frontiera au intrat in Romania 107.432 de persoane, dintre care 7.648 de cetateni…

- Politia de Frontiera anunta ca 7.648 de cetateni ucraineni au intrat duminica in Romania, in scadere cu 27,6% fata de ziua precedenta, informeaza News.ro . ”In data de 01.05.2022, in interval de 24 de ore, la nivel national, prin punctele de frontiera au intrat in Romania 107.432 de persoane, dintre…

- Politia de Frontiera a anuntat, vineri, ca 8.590 de cetateni ucraineni au intrat in Romania joi, in scadere cu 0,5% fata de ziua precedenta. „In data de 28.04.2022, in interval de 24 de ore, la nivel national, prin punctele de frontiera au intrat in Romania 80.237 de persoane, dintre care 8.590 de cetateni…

- Politia de Frontiera a anuntat ca 9.429 de cetateni ucraineni au intrat in Romania marti, fiind inregistrata o crestere cu 12,9% fata de ziua precedenta. „In data de 12.04.2022, in interval de 24 de ore, la nivel national, prin punctele de frontiera au intrat in Romania 65.276 de persoane, dintre care…

- Politia de Frontiera anunta vineri dimineata ca 8.277 de cetateni ucraineni au intrat in tara joi, in scadere cu 4,3% fata de ziua precedenta. „In data de 31.03.2022, in interval de 24 de ore, la nivel national, prin punctele de frontiera au intrat in Romania 59.973 de persoane, dintre care 8.277 cetateni…

- Politia de Frontiera anunta marti dimineata ca 7.625 de cetateni ucraineni au intrat in tara luni, in scadere cu 1,9% fata de ziua precedenta. „In data de 28.03.2022, in interval de 24 de ore, la nivel national, prin punctele de frontiera au intrat in Romania 64.436 de persoane, dintre care 7.625 cetateni…

- Politia de Frontiera anunta vineri dimineata ca 13.000 de cetateni ucraineni au intrat in tara joi, in scadere cu 0,4 % fata de ziua precedenta. “In data de 17.03.2022, in interval de 24 de ore, la nivel national, prin punctele de frontiera au intrat in Romania 59.642 de persoane, dintre care 13.000…