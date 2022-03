Stiri pe aceeasi tema

- Ieri, in interval de 24 de ore, la nivel national, prin punctele de frontiera au intrat in Romania 81.323 de persoane. Dintre acestea 28.563 sunt cetateni ucraineni (in crestere cu 10% fata de ziua precedenta). Pe la frontiera cu Ucraina au intrat in Romania 9.942 cetateni ucraineni (in scadere cu 11%),…

- Politia de Frontiera anunta vineri dimineata ca 28.563 de cetateni ucraineni au intrat in tara joi, in crestere cu 10,8% fata de ziua precedenta. Numarul total al cetatenilor ucraineni care au intrat in Romania de la inceputul razboiului a ajuns la 167.613, informeaza News.ro."In data de 03.03.2022,…

- Ieri, in interval de 24 de ore, la nivel national, prin punctele de frontiera au intrat in Romania 78.318 de persoane, dintre care 25.924 cetateni ucraineni (in crestere cu 8% fata de ziua precedenta). Pe la frontiera cu Ucraina au intrat in Romania 11.171 cetateni ucraineni (crestere de 6,9%), iar…

- In data de 02.03.2022, in interval de 24 de ore, la nivel national, prin punctele de frontiera au intrat in Romania 78.318 de persoane, dintre care 25.924 cetateni ucraineni (in crestere cu 8% fata de ziua precedenta). Pe la frontiera cu Ucraina au intrat in Romania 11.171 cetateni ucraineni (crestere…

- 25.924 de cetateni ucraineni au intrat in Romania, in ultimele 24 de ore Foto: Mihai Miclauș - Radio Cluj 25.924 de cetateni ucraineni au intrat în România, în ultimele 24 de ore, în crestere cu 8% fata de ziua precedenta, a informat, joi, Inspectoratul General al Politiei…

- Un numar de 22.596 cetateni ucraineni au intrat in Romania, in ultimele 24 de ore, cu 4% mai putini fata de ziua precedenta, a informat, marti, Inspectoratul General al Politiei de Frontiera. “In data de 28 februarie, in intervalul de 24 de ore, la nivel national, prin punctele de frontiera au intrat…

- 22.596 cetateni ucraineni au intrat in Romania, in ultimele 24 de ore Foot: Adi Lungu. 22.596 cetateni ucraineni au intrat în România, în ultimele 24 de ore, cu 4% mai putini fata de ziua precedenta, a informat, marti, Inspectoratul General al Politiei de Frontiera.…

- Un numar de 23.514 cetateni ucraineni au intrat in Romania, in ultimele 24 de ore, prin punctele de frontiera, reprezentand o crestere cu 20% fata de ziua precedenta. „In data de 27.02.2022, in intervalul de 24 de ore, la nivel national, prin punctele de frontiera au intrat in Romania 86.179 de persoane,…