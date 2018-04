Stiri pe aceeasi tema

- Ucraina pregateste o 'a treia lovitura' impotriva minoritatilor nationale, prin solicitarea presedintelui Petro Porosenko ca parlamentul sa aprobe o lege privind sanctionarea dublei cetatenii intr-o procedura de urgenta, a declarat marti ministrul de externe ungar, Peter Szijjarto, relateaza MTI.Prima…

- Ucraina pregateste o 'a treia lovitura' impotriva minoritatilor nationale, prin solicitarea presedintelui Petro Porosenko ca parlamentul sa aprobe o lege privind sanctionarea dublei cetatenii intr-o procedura de urgenta, a declarat marti ministrul de externe ungar, Peter Szijjarto, relateaza…

- „Aici în estul Europei, în umbra Rusiei, noi urmarim cu atenție interferența Rusiei cu politica din SUA. Cum Statele Unite, cea mai mare putere din lume, sa lupte cu o astfel de intruziune?”, scrie spicherul Andrian Candu într-un editorial pentru Newsweek. Potrivit…

- Vorbind in cadrul unei audieri inainte de proces pentru a se determina conditiile arestarii ei, Savcenko a spus ca va protesta fata de tratamentul la care a fost supusa la fel cum a facut in timp ce a fost retinuta in Rusia. „Voi intra in greva foamei incepand de azi si le voi arata celor…

- Serviciul de Securitate de Stat al Ucrainei a retinut-o pe deputata Nadiya Savchenko, dupa ce Parlamentul i-a ridicat imunitatea, pentru ca ar fi pregatit o lovitura de stat, relateaza Reuters. Fost pilot de elicopter militar, aceasta a devenit erou national dupa ce in 2014 a fost capturata de separatistii…

- Ucraina a decis sa treaca termocentralele de pe gaze naturale pe pacura si sa inchida scolile in incercarea de a face economii la gaze naturale, dupa ce grupul rus Gazprom a refuzat sa reia livrarile spre Ucraina, a anuntat vineri ministrul ucrainean al Energiei, Ihor Nasalyk, transmite Reuters, preluata…

- Ucraina ii comemoreaza azi pe cei ucisi in timpul Euromaidanului Monumentul Crucii din Kiev, Ucraina. Foto: facebook.com/petroporoshenko/photos. Ucraina marcheaza marti, 20 februarie, patru ani de la tragicele evenimente din 20 februarie 2014, când aproape 100 de protestatari…

- Statele Unite ale Americii au extins sanctiunile impotriva Rusiei din cauza situatiei din Ucraina. Au ajuns pe lista neagra, 21 de cetateni ai Rusiei si Ucrainei , precum si noua companii, potrivit Rador. Cei care ofera bunuri, servicii sau sprijin material persoanelor si entitatilor sanctionate de…