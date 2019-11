PTB: Funcţionar din cadrul ITM Bucureşti, arestat preventiv pentru luare de mită Un functionar din cadrul ITM Bucuresti a fost arestat preventiv dupa ce ar fi primit 10.000 de lei de la administratorul unei societati comerciale din Capitala. Potrivit unui comunicat al PTB, transmis AGERPRES, vineri procurori din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti au dispus punerea in miscare a actiunii penale fata de inculpatul B.I.V, functionar la ITM Bucuresti, sub aspectul infractiunii de luare de mita, precum si fata de inculpatii O.P.P. si P.G. sub aspectul infractiunilor de dare de mita. "Din probele administrate pana in prezent a rezultat faptul ca la data de 01.11.2019… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

