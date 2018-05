Parchetul de pe langa Tribunalul Bucuresti (PTB) a fost sesizat privind decesul unui copil de trei ani in urma unui stop cardiac, existand suspiciunea unei intoxicatii cu o substanta necunoscuta, si a dispus efectuarea unei autopsii medico-legale, precum si a unei expertize toxicologice, informeaza, sambata, un comunicat al PTB.



"In data de 16.05.2018, Parchetul de pe langa Tribunalul Bucuresti a fost sesizat cu privire la faptul ca, in ziua de 15.05.2018, la ora 17.20, la Institutul National de Boli Infectioase 'Prof. Dr. Matei Bals' s-a produs decesul unui minor in varsta…