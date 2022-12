Stiri pe aceeasi tema

- Fostul deputat Nicolae Pascaru admite ca in curind mai mulți aleși ai poporului l-ar putea urma pe Gaik Vartanean, care a anunțat oficial ca parașește fracțiunea Blocului Comuniștilor și Socialiștilor din Parlament și devine deputat neafiliat. Mai in gluma mai in serios, Pascaru spune ca in curind,…

- Partidul Socialiștilor ii cere fostului deputat socialist, Gaik Vartanean, care a parasit Fracțiunea Blocului Comuniștilor și Socialiștilor sa-și dea demisia. „Daca a decis sa nu mai ramana in echipa, atunci singura cale barbateasca și onorabila este sa depuna mandatul de deputat și sa plece”, a comunicat…

- Partidul Socialiștilor ramane fara un deputat. Blocul Comuniștilor și Socialiștilor a anunțat despre excluderea lui Gaik Vartanean din fracțiune, conform deschide.md. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…

- PSRM confirma decizia deputatului Gaik Vartanean de a se alatura MAN-ul lui Ceban. „Decizia nu reprezinta o surpriza pentru echipa PSRM. Noi am știut intotdeauna ca el este omul apropiat lui Ion Ceban și ca plecarea lui era un fapt iminent”, a comentat formațiunea, care i-a cerut sa iși depuna mandatul.

- Schimb de replici la CMC, intre consiliera PSRM, Eugenia Ceban și consilierul de la PAS, Dumitru Ivanov. Deranjata de faptul ca din nou a vrut sa puna o intrebare raportului, mama primarului, Ion Ceban, i-a spus alesului local „sa mearga la Guvern sa schimbe salariul la bucatari și dadace”. „Du-te și…

- Platforma „Agenda Comuna” va sesiza Comisiei de la Veneția, in legatura cu proiectul de modificare a Codului Electoral. Scrisoare a fost semnata de Ion Dron, președintele „Partidului pentru Oameni, Natura și Animale”, Ion Chicu, președintele Partidului Dezvoltarii și Consolidarii Moldovei, Ion Ceban,…

- Reprezentanții mai multor partide de stinga, centru și dreapta au avut consultari la Chișinau pe 11 octombrie, in cadrul platformei Agendei Comune. La intilnire au fost prezenți reprezentanți a șapte partide: Congresul Civic, Partidul Socialiștilor, Partidul Liberal Democrat din Moldova, primarul Capitalei,…

- Partidul Socialiștilor va avea propriul candidat la alegerile locale noi din municipiul Chișinau. O asemenea declarație a fost facuta de catre secretarul executiv al formațiunii, Vlad Batrincea, in cadrul emisiunii „Puterea a patra”, unde a precizat ca „in prezent actualul primar socialist, Ion Ceban,…