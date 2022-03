Stiri pe aceeasi tema

- Razboiul dintre Rusia și Ucraina duce prețurile la combustibili la cote record. In cinci zile, in Germania, prețul benzinei a crescut cu aproape 14 cenți pe litru, iar motorina chiar cu aproape 23 de cenți. In unele stații, prețurile au sarit de 2 euro/litru și nu exista semne de relaxare. Fii…

- Europarlamentarul PNL Rareș Bogdan observa efectele razboiului din Ucraina și ale restricțiilor impuse Rusiei. Prețul țițeiului crește zilnic, iar la pompa benzina a sarit de 8 lei. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Pretul petrolului se apropie de recordul absolut, pe fondul crizelor Occidentului cu Rusia și Iran. Pe piata Brent, acesta a depasit scurt timp, in cursul noptii, nivelul de 139 dolari. S-a apropiat pentru scurt timp de recordul absolut inregistrat in 2008, informeaza BBC. Imediat dupa inceperea tranzactiilor…

- A devenit un lix sa mai mergi la pompa si sa alimentezi cu benzina sau cu motorina. Pretul combustibilului s-a dus in 7 lei / litru. Estimarile analistilor sunt foarte pesimiste. Mergem spre 8 lei, mai ales ca tensiunile de la granita cu Ucraina urca pretul barilului. Suntem in asteptarea unor masuri…

- Benzina și motorina ne golesc buzunarele. Peste 7 lei/ litru. Nu mai putem pune frana cand vine vorba de accelerarea preturilor la carburanti. Pretul benzinei standard a depasit pragul psihologic de 7 lei pe litru la pompa la unele statii de alimentare. Suma este cu peste 50 de bani mai mare decat la…

- Benzina și motorina au atins valori record la prețul pe litru in Romania, dupa ce inceputul de an a adus noi creșteri semnificative. In prezent, potrivit datelor Peco-online.ro , prețul mediu al benzinei la data de 25 ianuarie era de 6,59 lei pe litru, in timp ce prețul mediu al motorinei era de 6,52…

- Preturile de referinta la gaze naturale pe piata din Europa au inregistrat marti o crestere de peste 30%, in conditiile in care livrarile limitate din Rusia au relansat ingrijorarile cu privire la o posibila criza energetica intr-un moment in care continentul se indreapta spre o perioada cu temperaturi…

- ANRE a afișat prețul maxim de referința la carburanți. Astfel, prețul la benzina ramâne neschimbat - 20,35 lei, iar cel la motorina scade cu doi bani. Pentru un litru de motorina șoferii noștri vor plati 17,18 lei.