Psihoză în masă. Spitalele, pline de copii pozitivi Covid, dar fără simptome Propaganda și manipularea agresiva practicate de cei aflați la guvernare, prin intermediul mass-media, au avut un efect devastator. Speriați de ce vad la televizor și de ce citesc in presa, parinții au luat cu asalt spitalele și iși interneaza copiii doar pentru ca au ieșit pozitivi la testele Covid, fara insa ca aceștia sa aiba […] The post Psihoza in masa. Spitalele, pline de copii pozitivi Covid, dar fara simptome first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Situația devine critica in spitalele de pediatrie din Bucuresti care la aceasta ora sunt pline de copii infectati cu SARS-COV-2, iar doctorii au ajuns in situatia in care trebuie sa decida cine are prioritate la internare, a declarat, medicul Mihai Craiu la Digi24.ro. El a precizat ca parinții copiilor…

- Spitalele sunt pline, iar presiune pusa pe sistemul sanitar este din ce in ce mai mare. In acest context, medicul Virgil Musta trage un semnal de alarma. „Este din nou un moment foarte greu pentru comunitatea noastra. Chiar daca deocamdata resimt acest lucru in primul rand cei care se infecteaza și…

- Astazi dimineața, in spitalele sucevene erau internate 527 de persoane diagnosticate cu COVID și 36 suspecte de infecția cu noul coronavirus. Din totalul celor 607 pacienți internați in Spitalul Județean de Urgența „Sf. Ioan cel Nou” Suceava, 227 pacienți sunt diagnosticați cu Covid-19, 21 pacienți…

- Secțiile de Terapie Intensiva pentru bolnavii de Covid 19 din Romania sunt aproape pline. Doar doua paturi mai sunt libere in spitalele din București, relateaza Mediafax. In prezent, in spitalele din Romania mai sunt libere zeci de paturi ATI COVID. Dintre acestea, o parte este pentru copii,…

- Secțiile de ATI pentru bolnavii de COVID 19 din Romania sunt aproape pline. Doar trei paturi mai sunt libere in spitalele din București. In prezent, in spitalele din Romania mai sunt libere 109 paturi ATI...

- Un participant strain la Jocurile Paralimpice din Japonia a fost internat cu simptome non-severe ale COVID-19, a declarat joi Kyodo News, citand comitetul de organizare al Jocurilor. Este prima spitalizare a unui atlet de la Jocurile Paralimpice Tokyo 2020, care s-au deschis marti, potrivit…

- In secțiile COVID-19 din spitalele de copii din Capitala, numarul celor internați este deja aproape de capacitatea maxima. La cel mai mare spital de pediatrie din țara, Grigore Alexandrescu, nu mai sunt paturi libere la Terapie Intensiva, dupa ce mulți copii, unii de doar cateva luni, au facut forme…

- Varianta Delta ar afecta copiii mai mult decat celelalte variante de coronavirus, spun medicii din secțiile ATI. Numarul copiilor spitalizati cu COVID-19, in Statele Unite ale Americii, se dubleaza saptamanal, arata o analiza New York Times. Tulpina Delta nu numai ca infecteaza copiii cu o frecvența…