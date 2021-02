Psihologul Georgiana Spătaru, despre problema relațiilor moderne: „Nu putem trăi fiind bona emoțională a partenerului” ”Relația nu e buna sau rea pentru ca noi suntem buni sau rai, ci cu toate ca noi suntem intr-un fel sau altul, relația funcționeaza sau dimpotriva, e disfuncționala”. Cam asta e adevarul despre cupluri și relații sau cel puțin așa-l vede Georgiana Spataru, facilitator de Exerciții de Fericire . Despre cat de mult timp investim in relații, cat ne influențeaza așteptarile in cunoașterea partenerului și ce inseamna de fapt o relație sanatoasa, fericita, aflam de la Georgiana Spataru. Georgiana Spataru este psiholog și facilitator de Exerciții de Fericire , concentrandu-și atenția in ultimii ani pe… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

