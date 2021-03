Doru Dima, psiholog și co-fondator al Great People Inside, companie care dezvolta evaluari online de resurse umane, vorbește intr-un interviu pentru SURSA ZILEI despre tendințele ingrijoratoare de scadere a capacitaților cognitive in randul tinerilor din Romania. In contextul tragediei de la Onești, Doru Dima a vorbit și despre incapacitatea organizațiilor de a identifica angajații cu […] The post Psihologul Doru Dima, specialist in HR: Nivelul IQ scade de la o generație la alta. Care sunt explicațiile și soluțiile appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro…