- Președintele Camerei Deputaților, buzoianul Marcel Ciolacu, președinte al PSD, a transmis un mesaj cu ocazia implinirii a 18 ani de la aderarea Romaniei la NATO. „Acum 18 ani, efortul susținut al unei guvernari PSD aducea Romaniei aderarea la Alianța Nord-Atlantica, cea mai importanta garanție de securitate…

- Mirela Vaida a avut parte astazi de o zi de naștere speciala, asta deoarece a primit cadouri peste cadouri, dar cu siguranța cel mai important e cel venit din partea familiei. Dupa ce a terminat emisiunea de la Antena Stars, vedeta a fost surprinsa acasa de soț și copii.

- Mirela Vaida a implinit 40 de ani astazi, 16 martie 2022. Prezentatoarea TV a publicat pe contul de Instagram o imagine senzaționala și un mesaj emoționant. Iata ce spune vedeta despre faptul ca a schimbat prefixul.

- Smiley vine cu un mesaj pentru toți cei care il urmaresc in mediul online. Celebrul cantareț a postat cateva cuvinte speciale in ziua in care fetița sa a implinit un an. Vedeta a reușit sa ii emoționeze pe internauți cu cateva cuvinte deosebite pentru fiica lui. ,,Dar pentru mine 9 martie nu e ziua…

- Razboiul din Ucraina a scos la iveala un sentiment care parea ca nu mai exista in oameni, empatia. Lucrurile care se petrec in țara vecina au mobilizat oamenii și toți sunt dispuși sa ajute, fiecare cum poate. Nici vedetele din Romania nu au ramas indiferente la situația refugiaților ajunși in țara…

- Tenismenul rus Daniil Medvedev tocmai a devenit numarul 1 ATP, dar nu s-a putut bucura de acest statut, din cauza faptului ca țara sa este in razboi. Medvedv ii transmite un mesaj lui Vladimir Putin și cere pace intre țari, asta fiind condiția pentru a oferi o lume mai buna. Fii la curent…

- Multe vedete din țara noastra sunt afectate din cauza razboiului dintre Rusia și Ucraina. Liviu Varciu le-a transmis rmaritorilor lui de pe rețelele de socializare un mesaj emoționant cu privire la situația țarii vecine Romaniei

- Adda a surprins pe toata lumea astazi, asta dupa ce a postat pe pagina sa personala de socializare mai multe fotografii cu mama ei. Vedeta i-a facut și o urare speciala celei care i-a dat viața cu ocazia zilei sale de naștere. Iata cum arata mama cantareței!