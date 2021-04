Stiri pe aceeasi tema

- Parinții ar trebui sa fie mai flexibili, sa reduca așteptarile și sa fie mai atenți la sanatatea mintala a copiilor lor decat la rezultatele școlare, a declarat la Digi24 psihologul Mihai Copaceanu, in contextul unui studiu care se refera la impactul dramatic pe care pandemia il are asupra psihicului…

- Obezitatea este boala pe care Romania o trece cu vederea. Prea mulți copii mananca prost și, deseori, emoțional. Parinții realizeaza ca la mijloc este o problema tocmai dupa ce zaharul, sucurile, fast-food-ul și in special lipsa mișcarii dau peste cap acul cantarului. Unul din doi elevi este supraponderal.…

- Serviciul Instagram, deținut de Facebook, a conceput noi masuri de siguranța pentru a-i proteja pe adolescenții care primesc mesaje directe și indiscrete din partea adulților. Adulții utilizatori vor putea trimite mesaje private numai adolescenților care ii urmaresc la randul lor. In paralel, mesajele…

- Netflix face verificari pentru a vedea cate persoane folosesc un cont in realitate. Masura a fost adoptata „din motive de securitate”, susține platforma. Scopul este ca oamenii sa fie descurajați sa foloseasca același cont de Netflix și sa-și achiziționeze propriul abonament. In ultima perioada, mulți…

- Toți folosim vara, mai ales la plaja, produse pentru protecție solara. Un studiu recent a scos in evidența efectele daunatoare ale acestor produse asupra sanatații pielii. Multe produse de protecție solara de marca de top risca sa provoace cancer daca sunt lasate pe raft prea mult timp, se arata intr-un…

- Primarul Cristian Popescu Piedone a declarat joi, in sedinta Consiliului Local Sector 5, ca datoria Primariei este mai mare decat veniturile si ca trebuie gasite solutii pentru rezolvarea acestei situatii, anunța AGERPRES. "Astazi, datoria Primariei este mai mare decat veniturile cumulate.…

- Specialistul in boli infecțioase din SUA, dr. Anthony Fauci, avertizeaza ca autoritațile americane ar trebui sa se aștepte la ce este mai rau in ceea ce privește noua tulpina a coronavirusului descoperita in Marea Britanie. „Trebuie se ne asumam acum ca (versiunea) care circula in special in Marea Britanie…

- Vicepreședintele Societații Romane de Anestezie și Terapie, Medicul Dorel Sandesc, avertizeaza romanii ca pot exista și efecte adverse severe in legatura cu vaccinarea anti-Covid-19. Medicul susține ca romanii trebuie sa fie informați corect cu privire la efectele vaccinului dezvoltat impotriva coronavirusului.…