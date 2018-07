Stiri pe aceeasi tema

- dr. Gustave Le Bon Cartea I Scop si metoda Capitolul 1 Psihologia politica Prima forma de manifestare a progreselor facute de o stiinta, oricare ar fi ea, este sa abandoneze explicatiile simpliste, caracteristice momentelor sale de manifestare. Ceea ce parea, la inceput, simplu de inteles de catre toti,…

- De aceasta data consilierii locali au reușit sa se abțina oarecum de la comentariile politice și au votat in unanimitate proiectele propuse de primar pentru reluarea lucrarilor la teatrul Mihai Eminescu.

- Un gest fara precedent cu puternice implicații politice a fost facut de zeci de procurori ai DIICOT, care ii cer președintelui Klaus Iohannis nici mai mult nici mai puțin decat respingerea propunerii de numire a noului șef. In urma unei decizii luate in Adunarea Generala a Direcției de Investigare a…

- Pentru ca, in acest moment, Barladul dispune de puțin peste 3.000 de locuri de parcare, insa sunt 13.000 de proprietari de mașini in oraș, municipalitatea iși propune ca in cațiva ani sa reglementeze situația, astfel incat sa nu mai vedem mașini parcate de-a valma pe spațiile verzi, pe trotuare și pe…

- Situatia asezarii dacice Fetele Albe, aflata in vecinatatea Sarmizegetusei Regia, a devenit tot mai dramatica in ultimii ani. Lasat de izbeliste, vestigiile aflate pe lista monumentelor istoric devenit loc de gratare pentru petrecareti, care lasa in urma lor distrugeri.

- Traian Basescu l-a acuzat pe deputatul Valeriu Steriu, fost presedinte al UNPR, ca a vandut atat UNPR, cat si PMP, atunci cand a considerat ca ii va fi lui bine. Acesta a adaugat ca singura „dara politica” pe care a lasat-o Steriu este traseismul, schimband de mai multe ori partidul. La randul sau,…

- Soarta celor 18 copii ramasi orfani, dupa ce parintii lor au murit in accidentul din Ungaria, e acum in mainile autoritatilor. Asistentii sociali au mers astazi la familiile celor noua oameni ucisi in direct pe Facebook.

- Doina Cornea a murit. Cunoscuta disidenta anticomunista a reprezentat un simbol al Revoluției din decembrie 1989. Ea a luptat pentru a drepturile „stegarilor arestați la Brașov” in 1987. Istoricul Mihai...