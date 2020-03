Stiri pe aceeasi tema

- de Gustave Le Bon_ Desigur, din cauza efectelor nule ale represiunii, la care se adauga incapacitatea, uneori excesiva, a magistratilor nostri, criminalitatea are toate sansele sa creasca. Legile zise umane, dar in realitate feroce, ce reglementeaza munca in manufacturi, contribuie foarte mult la cresterea…

- de Gustave Le Bon_ Din punct de vedere al interesului social, acum se cere aplicarea stricta a Codul, referitor la cei ce ucid oameni nevinovati. Nu serveste la nimic sa te multumesti doar sa-i trimiti la puscarie, deoarece, din clipa in care se considera ca s-au vindecat, sunt pusi in libertate, iar…

- de Gustave Le Bon_ Le-a luat ceva timp politicienilor nostri sa inteleaga care este diferenta intre responsabilitatea sociala ce o au fata de masele populare si iresponsabilitatea filozofica. Diferite congrese tinute pentru studierea acestei deosebiri. mai ales cel al medicilor alienisti, desfasurat…

- de Gustave Le Bon_ Pentru a dovedi ca pedeapsa cu moartea nu influenteaza cu nimic criminalitatea, au fost citate datele oferite de serviciul de statistica. Din nefericire, cifrele sunt uimitoare prin precizia lor. Criminalitatea a crescut in proportii cu adevarat ingrozitoare: cu 30% in ceea ce priveste…