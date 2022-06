Psihologia din spatele iubirii Iubirea este una dintre cele mai profunde emoții cunoscute ființelor umane. Exista multe feluri de iubire, dar mulți oameni cauta exprimarea ei intr-o relație romantica cu un partener compatibil. Pentru aceste persoane, relațiile romantice cuprind unul dintre cele mai semnificative aspecte ale vieții și sunt o sursa de implinire profunda. In opinia cunoscutului psiholog Laura-Maria […] Articolul Psihologia din spatele iubirii apare prima data in Deșteptarea - Liderul presei bacauane! . Citeste articolul mai departe pe desteptarea.ro…

Sursa articol si foto: desteptarea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii Secției 8 Poliție Rurala Buhoci au reținut patru barbați, banuiți de comiterea infracțiunilor de vatamare corporala, lovire sau alte violente si tulburarea ordinii si linistii publice. Din cercetari a reieșit ca, la data de 29 mai a.c., in comuna Horgești ar fi avut loc un conflict…

- Invitat la universitatea ieșeana pentru a oferi și o alta perspectiva a discursului didactic, un tanar profesor indian a devenit favoritul studenților. Nu doar competența profesionala, ci mai ales empatia și statutul de truditor al Binelui dezinteresat l-au impus in preferințele acestora. Vizitandu-l…

- In ultimii 11 ani, clubul condus de Ingrid Istrate s-a aflat neintrerupt pe podium in ierarhiile intocmite la finalul fiecarui sezon de catre FRA. In 2021, oneștenii au ocupat locul 1 la secțiunea interna și poziția secunda atat in clasamentul general cat și in cel internațional, conform Federației…

- Cu mintea și sufletul tanar, traind o stare de neastampar, una creativa, profesorul Paul Deboveanu, acum la pensie, iși petrece timpul cu folos, scriind carți in care-și valorifica experiența de viața, cunoașterea și abilitațile profesionale. Dupa un prim volum autobiografic, „Viața ca o poveste”, și…

- Direcția Județeana de Statistica Bacau a dat publicitații informațiile cu privire la economia județului pe luna februarie a acestui an. Multe cifre sunt imbucuratoare și arata o revenire a industriei și serviciilor dupa restricțiile din pandemie. A crescut producția industriala Productia industriala…

- Mihai Adelin Lungu este merituosul caștigator al premiului I la Olimpiada Naționala de Limbi clasice – Limba latina de anul acesta, respectiv al Medaliei de aur și al unei serii de 4 premii speciale, oferite de Societatea de Studii Clasice și de Muzeul Național al Literaturii Romane. Elev in clasa a…

- Profita de reduceri de pana la 40% la o selecție de produse pana pe 30 aprilie Magazinele MyAuchan, supermarketul din drumul tau, au ajuns in stațiile Petrom din Bacau și au program non-stop! Cele 7 stații din județul Bacau au fost complet modernizate, iar acum te poți bucura de o experiența și mai…

- Cate un pic, cate un pic, fosta Comunitate Europeana a Carbunelui și Oțelului, extinsa, in 1951, devenind Comunitatea Economica Europeana (CEE), prin Tratatul de la Paris, consolidata, in 1957, prin Tratatul de la Roma, formata doar din șase țari, a devenit, in doar cațiva ani, mastodontul de astazi…