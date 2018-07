In mod concret, liderul pe Iasi la concurenta ramane si in acest an specializarea Psihologie de la Universitatea „Al.I. Cuza", de la facultatea cu acelasi nume, unde au fost depuse 817 dosare pe 120 de locuri bugetate, aproximativ 6,8 candidati pe un singur loc, in conditiile in care si anul trecut la psihologie au fost 6,5 candidati pe un loc. Si Facultatea de Educatie Fizica si Sport are o pozitie peste asteptari anul acesta, cu 6,4 candidati l (...)