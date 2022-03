Stiri pe aceeasi tema

- Psihologi din aproximativ 20 de tari i-au adresat o scrisoare deschisa presedintelui rus Vladimir Putin pentru a-l convinge sa renunte la razboi. Invazia din Ucraina va conduce, in cele din urma, la „respingerea, izolarea si amenintarea fizica” a liderilor politici considerati responsabili, atrag atenția…

- Aproape 7.000 de oameni de stiinta, matematicieni si universitari rusi au adresat joi o scrisoare deschisa presedintelui rus Vladimir Putin pentru a protesta in mod „ferm” impotriva razboiului in Ucraina. „Noi, oameni de stiinta si jurnalisti in domeniul stiintific care lucram in Rusia, protestam…

- Președintele rus Vladimir Putin a spus ca cea mai buna decizie pe care ar Ucraina sa o ia ar fi sa renunțe la cererea de aderare la NATO și sa-și pastreze neutralitatea. Declarația a fost facuta in condițiile in care Consiliul Federației Ruse a aprobat cererea lui președintelui de a trimite armata in…

- Presedintele rus Vladimir Putin a asigurat marti ca Rusia nu vrea razboi si doreste ''sa continue lucrul in comun'' cu Occidentul asupra securitatii europene si pentru dezamorsarea crizei legate de Ucraina, dar a descris situatia din estul separatist prorus al acestei tari drept

- Ambasadorul Vadim Pristaiko a declarat pentru BBC ca Ucraina este dispusa la "flexibilitate" in legatura cu obiectivul sau de a adera la alianta militara occidentala, aderare despre care presedintele rus Vladimir Putin a spus ca ar putea duce la un razboi, relateaza Agerpres."Am putea - mai ales fiind…

- SUA s-au oferit sa organizeze un summit intre Joe Biden si Vladimir Putin ca un ultim efort de a opri alunecarea catre un nou razboi in Europa, in timp ce Rusia a continuat sa-si consolideze fortele de-a lungul granitei cu Ucraina si a anuntat noi exercitii navale in Marea Neagra. In acelasi timp, Pentagonul…