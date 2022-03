Psiholog: „Războiul ne afectează pe toţi. Păstrează-ţi sănătatea mintală făcând lucruri pozitive“ Aveti o stare de apatie, lipsa de randament in activitatea de zi cu zi sau chiar insomnii? Ar putea fi efectul in plan psihic al razboiului care produce drame de nedescris la doar cateva sute de kilometri distanta de noi. Vestile negative care curg in rafala, imaginile cu impact puternic asupra creierului sunt stimuli care pot amplifica anxietatea, avertizeaza un reputat medic psihiatru din Buzau. Citeste articolul mai departe pe adevarul.ro…

Sursa articol si foto: adevarul.ro

