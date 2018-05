Care sunt avantajele integrarii in gradinita?

In general, Gradinita aduce o schimbare in bine a copilului, vizibila in scurt timp pentru intreaga familie. Micutul devine mai comunicativ, dezvoltandu-si vocabularul. Isi imbunatateste capacitatea de concentrare a atentiei, invata sa relationeze adecvat cu alti copii, sa se conformeze normelor vietii de grup si sa respecte instructiunile din ce in ce mai complexe ale unui adult. In plus, achizitioneaza intr-un mod organizat si sistematic conceptele de baza (ex: forme, culori, marimi etc), functiile principale ale gandirii (comparatii si…