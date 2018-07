Psiholog: Iată de ce femeile bune sunt mereu subestimate… Daca femeia este buna – nu inseamna ca este proasta sau naiva. Ea vede ceea ce vad și ceilalți. Știe cine se preface și cine este adevarat. Știe cine are grija și cine pretinde ca ii pasa. Ea știe cine apreciaza bunatatea ei. Ințelege totul, dar va ramane fidela sie. Este mai presus de opinia celorlalți și ramane buna, deoarece asta e firea ei și nu va permite nimanui sa o schimbe. Femeia buna nu gasește iubirea ușor, deoarece cauta o relație reala. Ea este in cautarea celui mai bun prieten, celui, in care sa poata avea incredere. Il cauta pe cel care o va accepta așa cum este și ii va permite… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

Sursa articol si foto: crazyradio.ro

