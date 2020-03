Psiholog Georgiana Spătaru: „Nu ai avut nevoie de o pandemie să te învețe ce bine e acasă!” Am intrebat-o pe Georgiana Spataru, psiholog și facilitator de dezvoltare personala, daca este posibil sa vedem și partea plina a paharului in aceste vremuri ale coronavirusului cand toți din jurul nostru se plang din cauza izolarii ce duce la multe neplaceri pentru psihicul nostru, de la anxietate pana la depresie. Am primit acest mesaj plin de ganduri bune și energie pozitiva. „Mulți oameni iși considera viața ca fiind un vehicul care ar trebui sa mearga cu viteza constanta, pe un drum constant, spre aceeași destinație, absolut constanta. Dar daca drumul te imbie la o pauza?! Daca vezi alta… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

