Stiri pe aceeasi tema

- O femeie de varsta a treia din judetul Iasi a dat-o in judecata pe nepoata sa cerandu-i inapoi banii pe care i-a cheltuit cu inmormantarea si pomenile tatalui ei. La proces au fost audiati inclusiv sateni care au participat la praznicele organizate in memoria mortului.

- Primarul comunei Mogosesti, judetul Iasi, este anchetat de procurori dupa ce si-a numit in postul de consilier personal unul dintre cei doi fii. Stefan Maftei este acuzat de conflict de interese, in timp ce fiul sau, Daniel, de complicitate la aceeasi infractiune.

- Doi parinti din judetul Iasi au fost deferiti justitiei, fiind considerati vinovati de moartea copilului lor de 9 ani. Constantin Victor Dragomir (40 de ani) si Tatiana Postolache (33 de ani), din satul Hermeziu, vor fi judecati pentru infractiunea de ucidere din culpa, pe care au si recunoscut-o in…

- Un barbat din Iași a fost filmat in chiloți, pe o strada din localitate, in timp ce merge fara ținta și consuma dintr-o sticla cu bere. Oamenii au luat atitudine pe rețeaua de socializare, iar unii internauți spun ca l-au mai vazut in Iași, dar imbracat. Internauții s-au intrecut in comentarii, iar…

- Top-ul oraselor in care este platit plateste cel mai des cu cardul la livrare este dominat de Bucuresti, urmat de Iasi, Cluj-Napoca, Timisoara si Tulcea, orase care impreuna insumeaza 80- din totalul platilor prin serviciul mPOS, conform datelor transmise de DPD Romania, jucator pe piata locala de coletarie…

- ALEXOAE NICOLAIE-GABRIEL, la data faptei administrator al unei societati comerciale, sub aspectul savarsirii infractiunii de complicitate la abuz in serviciu daca functionarul public a obtinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, FARCASEL VICTOR, la data faptelor director administrativ delegat…

- Mesaj emoționant postat de Cristina Țopescu, pe Facebook, la doar cateva zile dupa inmormantarea tatalui sau, cunoscutul comentator sportiv Cristian Țopescu, care a fost condus pe ultimul drum la finalul saptamanii trecute."SI ALTE MULTUMIRI, IMPORTANTE, IN NUMELE TATALUI NOSTRU: Mai…

- Doi reprezentanti ai Asociatiei Crescatorilor de Animale din comuna Tatarusi, judetul Iasi, au fost trimisi in judecata de procurorii DNA, pentru frauda cu fonduri europene. Potrivit unei sinteze a...