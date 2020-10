Psiholog, despre școala online - Cum sunt afectați elevii de programul dezechilibrat Programul dezechilibrat duce la scaderea capacitatii de a invata. Este opinia unui psiholog care le recomanda elevilor participanți la cursuri online sa respecte un program strict, exact ca in timpul anului școlar tradițional. Daca apar modificari exista riscul ca rezultatele școlare sa se schimbe, noteaza Mediafax. David Pasarin este elev in clasa a XI-a si recunoaste ca, odata cu invatarea online, de acasa, programul lui s-a dat peste cap. Merge la somn tarziu si se trezeste in functie de programul de a doua zi. Uneori, se trezește chiar cu 10 minute inainte sa intre profesorul pe zoom. … Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

