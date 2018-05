Stiri pe aceeasi tema

- Descoperire cutremuratoare in Baia Mare. O fetita de 5 ani a fost gasita moarta, aseara, in zona fostului combinat Cuprom. Anchetatorii banuiesc ca a fost abuzata, dupa care a fost ucisa.Parintii fetitei disparute au sunat la 112 aseara, la ora 23:29.

- Crima infioratoare la Baia Mare! O fetița de cinci ani a fost violata și ucisa in Baia Mare. Trupul copilei a fost gasit in zona unui combinat situat la marginea orașului. Fetița a disparut de acasa in cursul zilei de luni (29 aprilie). Spre miezul nopții, micuța a fost gasita moarta in zona combinatului.…

- Procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Timiș au dispus trimiterea in judecata a unui barbat pentru savarșirea infracțiunii de omor. The post Crima oribila in Timis! Om ucis cu 14 lovituri de cutit. Ce s-a intamplat cu ucigasul appeared first on Renasterea banateana .

- Un accident groaznic a avut loc de Florii, in Baia Mare. Doua masini s-au ciocnit violent, un om a murit, trei se afla in stare grava, iar alti sapte sunt raniti. Update, ora 14:00. O alta persoana implicata in accident si-a pierdut viata. Din primele informatii, un carnagiu a avut loc in Baia Mare,…

- Ministrul Sanatații, Sorina Pintea, a luat masuri de urgența, dupa crima oribila de la Slatina, in care un infirmir a ucis o asistenta, apoi s-a sinucis. Pintea a explicat ca a trimis o echipa a Ministerului Sanatații la Slatina pentru a lamuri in ce condiții s-a petrecut tragedia. Citește…

- Un nou scandal la Scoala Gimnaziala “Lucian Blaga” din Baia Mare. Dupa ce parintii s-au revoltat ca li se cer bani pentru a se face investitii in unitatea de invatamant si au “aratat cu degetul” spre directorul adjunct al scolii, astazi Adriana Popovic ar fi recidivat. Parintii a patru fetite din calsa…

- Crima care a ingrozit lumea showbiz-ului și careia i-a cazut victima Anastasia Cecati, una dintre cele mai frumoase actrițe din noul val, o tanara mama, ucisa cu bestialitate chiar de soțul ei, i-a facut pe cei din preajma frumoasei tinere sa planga fara incetare. Și, in exclusivitate, surse din familia…