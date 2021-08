Stiri pe aceeasi tema

- Romania a depașit sambata pragul de 5 milioane de persoane vaccinate anti-COVID, iar Guvernul și prim-ministrul Florin Cițu nu au ratat ocazia sa se laude, chiar daca aceasta ținta fusese anunțata de...

- Un parteneriat cu Biserica Ortodoxa, care sa ii convinga pe romani sa se vaccineze. Este propunerea pe care o face vicepremierul Dan Barna in speranța ca imunizarea va crește din nou exponential. Specialiștii dau ca sigura insa o creștere abrupta a numarului de infectari cu noul coronavirus din luna…

- Vicepremierul Dan Barna spune ca este momentul ca Guvernul sa discute foarte clar cu Biserica Ortodoxa Romana, pentru un parteneriat astfel incat preoții sa se implice in campania de vaccinare, care a stagnat in ultima vreme, in Romania.

- Expertul in sanatate publica Razvan Chereches critica autoritatile pentru esecul campaniei de vaccinare si avertizeaza ca valul 4 al pandemiei se apropie. Vaccinurile reprezinta singura arma in lupta cu pandemia, iar batalia, in acest moment, e departe de a fi castigata, spune el.

- Derularea proiectului "Romania educata" Foto: Arhiva. RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI : Guvernul îsi propune ca pâna la 1 octombrie sa finalizeze pachetul legislativ pe baza caruia sa se deruleze proiectul "România educata", initiat de seful statului si asumat…

- Premierul Florin Cițu a anunțat, joi, ca Guvernul va elabora un program prin care drumurile comunale și cele din localitați mici vor primi bani de la bugetul de stat, deoarece nu pot fi finanțate prin PNRR sau fonduri europene nerambursabile. Prim-ministrul spune ca prioritate in programul de investiții…

- Cinci mari universitați din țara care fac parte din consorțiul Universitaria resping proiectul de lege adoptat miercuri de Guvern, care prevede creșterea opționala a varstei de pensionare la 70 de ani. „Membrii Consortiului Universitaria, alcatuit din Academia de Studii Economice din Bucuresti, Universitatea…

- Cercetatori ai Universitatii "Babes-Bolyai" (UBB) din Cluj-Napoca au realizat o harta interactiva a ratei de acoperire vaccinale la nivelul localitatilor din Romania. Articolul UBB Cluj a realizat o harta interactiva a vaccinarii anti-COVID-19 pe localitati apare prima data in Someșeanul.ro .