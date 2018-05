Psihiatrul Manfred Spitzer, psiholog și cercetator in neuroștiințe, fost profesor la Harvard, in prezent șeful clinicii din Ulm Germania, i-a acordat un interviu jurnalistului TVR Catalin Ștefanescu. Profesorul explica ca demența inseamna pur și simplu, degradarea minții, termenul provenind din latina unde de inseamna coborare și mens minte și cu cat cobori de mai sus, […] The post Psihiatrul Manfred Spitzer: cu cat ești mai educat, cu atat mai tarziu ajungi la demența appeared first on Cancan.ro .