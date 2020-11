Psihiatru: Pandemia de COVID-19 a amplificat rata tentativelor de suicid

Stiri pe aceeasi tema

- Pandemia COVID-19 a avut un impact disproporționat asupra business-urilor deținute de femeile din intreaga lume, 87% dintre acestea afirmand ca au resimțit un impact negativ puternic. Gradul mare de reprezentare in sectoarele cele mai afectate de declinul economic, decalajul considerabil de gen privind…

- Conform ultimelor raportari, in Romania, s-au inregistrat peste 383.743 de cazuri de Coronavirus, iar numarul deceselor a depașit pragul de 9.400. In același timp, aproximativ 1.174 de cazuri sunt considerate ca fiind grave sau critice (fiind internate la Terapie Intensiva), iar numarul pacienților…

- Pandemia, record dupa record in Maramureș. Sute de infectari cu Covid-19. Crește și numarul persoanelor decedate in județ Antalya cu avionul din Baia Mare si Cluj! La Centrul Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției Maramureș, conform datelor centralizate, situația deceselor se prezinta astfel:…

- Am putea avea in curand un vaccin anti-COVID cu o eficienta de peste 90% in prevenirea bolii, dar ne asteapta multe obstacole in calea imunizarii in masa, ne avertizeaza specialistii. Nu ne putem gandi la incheierea pandemiei mai devreme de sfarsitul anului 2021 sau inceputul anului 2022.

- Sistemul informatic de gestionare a schemei de ajutor de stat prin care IMM-urile afectate de pandemia de COVID-19 pot primi sprijin financiar este dezvoltat, gazduit si administrat din punct de vedere tehnic de Serviciul de Telecomunicatii Speciale (STS).Sistemul SII-IMM-COVID este operation-alizat…

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) Centrul județean Calarași informeaza ca se depun cererile de solicitare a ajutorului de stat pentru susținerea activitații crescatorilor din sectorul suin in contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, pe o perioada de 20 de zile…

- Directorul regional al Organizației Mondiale a Sanatații (OMS) pentru Europa, Hans Kluge, susține ca Europa poate trai cu pandemia de coronavirus și fara descoperirea unui vaccin anti-Covid, soluția fiind gestionarea focarelor cu masuri de carantina locale. „Ziua in care vom invinge pandemia nu este…

- Ministerul Finantelor din Marea Britanie propune o crestere fara precedent a cinci taxe importante. Cresterea taxelor ar fi inevitabila din cauza crizei economice provocate de pandemia de Covid-19. Incasarile bugetare au scazut dramatic intr-un an in care Marea Britanie se confrunta atat cu pandemia,…