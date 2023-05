Stiri pe aceeasi tema

- Interventia politistilor in cazul barbatului din Chiajna, care s-a baricadat in casa alaturi de copilul sau minor, dupa ce si-a agresat sotia, continua vineri. Purtatorul de cuvant al Politiei Romane, Georgian Dragan a spus ca fetita nu a suferit vatamari.

- Darya Theoris Manea, o fetița minunata de doar un an și șase luni din Ploiești, lupta de peste doua luni pentru a invinge cancerul. Costurile tratamentului din Italia sunt foarte mari, iar familia micuței are nevoie de ajutor financiar.

- Aspecte clinice si practice ale ingrijirii escarelor la domiciliu – rolul adjuvant al unguentelor BIOTITUS®Escara de decubit (Ulcerul de decubit) reprezinta o ulceratie profunda, indolora, cu evolutie cronica, fara tendinta la vindecare spontana si localizata pe zonele de decubit, zonele de presiune…

- MASURI… Individul din Stanilești, care și-a abuzat propriul copil vreme de 4 ani de zile, fara nicio mila sau minima conștiința de parinte, a avut indrazneala sa ceara instanței Judecatoriei Huși sa fie cercetat in arest la domiciliu. Judecatorul i-a respins ieri o asemenea solicitare și, mai mult decat…

- Va aduceți aminte de Mihaela Coșoi, tanara asistenta din Pitești care a murit, in ianuarie 2016, in urma unei aparent banale varicele?! In ianuarie 2016, Miki se stingea pe patul de spital, dupa ce medicii care au vazut-o i-au spus ba ca este rasfațata, ba ca este gravida. Soțul ei, Lucian, a inceput…

- Unul dintre cele mai emoționante momente din zilele acestea, post cutremurele din Turcia și Siria, este gasirea in viața a unei fetițe abia nascute, inca atașata cu cordonul ombilical de mama ei. Atat parinții, cat și cei patru frați ai fetiței au fost gasiți morți. Cazul fetiței a impresionat o lume…