Psihiatrul Gabriel Diaconu spune ca cel care a comis crima din judetul Giurgiu are discernamant, stie foarte bine ce a facut si de aceea a incercat sa-si ascunda urmele. In acelasi timp, psihiatrul a subliniat ca autorul cel mai probabil a ramas in apropiere dupa incendierea victimei sale, potrivt unei interventii avute la Digi24.