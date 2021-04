Stiri pe aceeasi tema

- Campania de vaccinare impotriva COVID-19 e in plina desfașurare la nivel național. De asemenea, sunt in vigoare o serie de masuri impuse de autoritați, in lupta contra raspandirii noului coronavirus, intre ele și cele ce vizeaza purtarea maștii. Nu sunt puțini cei care s-au intrebat daca dupa ce au…

- Campania de vaccinare anti-COVID-19 desfasurata in Marea Britanie conduce la o diminuare semnificativa a numarului cazurilor de COVID-19, cu o scadere de circa 72% a infectiilor in randul lucratorilor sanitari care au primit numai prima doza de vaccin Pfizer-BioNTech, releva date publicate luni, 22…

- Primele doze de vaccin produs de Pfizer/BioNTech impotriva noului tip de coronavirus au fost administrate in Noua Zeelanda, a anuntat vineri ministrul neozeelandez al sanatatii, Ashley Bloomfield, citata intr-un comunicat, informeaza dpa potrivit Agerpres. Douazeci si cinci de persoane care se ocupa…

- Britanicii ar trebui sa priveasca vaccinarea impotriva COVID-19 ca pe o vaccinare antigripala pe care persoanele vulnerabile o fac in mod uzual, a declarat miercuri premierul britanic Boris Johnson, informeaza Reuters potrivit Agerpres. "Cred ca trebuie sa fim pregatiti pentru o lume in care va trebui…

- Ministerul Sanatatii din Spania a decis ca persoanele sub 55 de ani fara probleme majore de sanatate si care au contractat noul coronavirus vor trebui sa astepte sase luni de la diagnosticare pana la primirea unui vaccin, transmite miercuri Reuters, potrivit AGERPRES. Intr-un document ce defineste…

- Afro-americanii reprezinta doar 5% dintre persoanele vaccinate impotriva COVID-19 in prima luna a campaniei de vaccinare din SUA, potrivit unui studiu al autoritatilor sanitare publicat luni, in conditiile in care, conform statisticilor, ei sunt cei mai afectati de aceasta boala, informeaza AFP,…

- Pandemia de coronavirus continua sa afecteze semnificativ mediul de afaceri in conditiile in care 7 din 10 antreprenori se tem ca al treilea val al pandemiei, le-ar putea bloca din nou activitatea, arata rezultatele unui barometru de opinie realizat de o companie de consultanta. Datele arata ca 57%…

- ”Astazi m-am vaccinat. Dar dupa mama mea! Nu aș fi putut niciodata sa ma vaccinez inaintea ei, unul dintre numeroșii bolnavi cronici din Romania. Inainte de a fi caraghioși, cei din Guvern ar trebui sa faca mai mult pentru persoanele cu adevarat vulnerabile. Pentru cei care au intr-adevar nevoie, cat…