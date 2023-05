Stiri pe aceeasi tema

- Lionel Messi se va antrena marți cu prima echipa a Paris Saint-Germain. Mai mult, va fi și disponibil pentru a juca impotriva lui Ajaccio de sambata. Jucatorul a fost suspendat inca de saptamana trecuta din cauza unei calatorii in Arabia Saudita.

- Paris Saint Germain a doborat orice record in materie de transferuri in vara anului 2017, cand a platit nu mai puțin de 222 de milioane de euro pentru aducerea lui Neymar de la Barcelona. Acum, brazilianul ia in calcul plecarea de pe Parc des Princes și este gata de o revenire de senzație.

- Lionel Messi nu iși va prelungi contractul cu Paris Saint Germain, iar formația pregatita de Christophe Galtier cauta soluții pentru a intari ofensiva echipei in sezonul urmator. Oficialii parizieni iau in calcul trei num pentru a-l inlocui pe argentinian.

- Lovitura dura pentru Lionel Messi! Celebrul fotbalist a fost sancționat de Paris Saint-Germain dupa ce a facut o calatorie neautorizata in Arabia Saudita. In urmatoarele doua saptamani, sportivul nu va putea sa joace sau sa se antreneze si nici nu va fi platit.

- Leo Messi, 35 de ani, n-a avut acordul clubului parizian sa zboare la Riad, in Arabia Saudita, unde avea o intalnire de afaceri, iar conducerea campioanei Franței a decis sa-l suspende pentru doua saptamani, cu efect imediat, relateaza L'Equipe.Campionul mondial Leo Messi pare tot mai detasat de situația…

- Atacantul argentinian Lionel Messi este aproape de a parasi Paris Saint-Germain. Motivul acestei plecari a fost dezvaluit de L'Equipe. Potrivit sursei citate, Messi va parasi clubul francez la finalul sezonului, deoarece nu va accepta o reducere de 75% a salariului oferita de club. Revenirea jucatorului…

- Din aceasta luna s-a modificat programul de sustinere a testului pentru reducerea perioadei de suspendare a soferilor maramureseni. Sunt o serie de noutati la Codul Rutier si la unele proceduri pe care Serviciul Rutier Maramures le desfasoara. Astfel, din luna martie conducatorii auto sanctionati vor…

- Jucatorul echipei Paris Saint-Germain, Lionel Messi, a mers, duminica, la Barcelona, pentru prima oara dupa ce a castigat Cupa Mondiala, potrivit Agerpres.Messi, care a adus victoria echipei PSG in meciul cu Lille, scor 4-3, a fost vazut, duminica seara, pe aeroportul din Barcelona. Fii la…