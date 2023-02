Stiri pe aceeasi tema

- Cristiano Ronaldo a fost titular si capitan la Al-Nassr, in timp ce Arsenal s-a impus in derby-ul nebun cu Manchester United. Rezultatele zilei, din meciurile tari din Europa, sunt pe AS.ro! Barcelona si Real Madrid s-au impus si ele in partidele de Spania, si mentin deschisa lupta la titlu in La Liga.…

- Real Madrid – Barcelona 1-3. Gavi, meci colosal in „El Clasico”. Noua senzatie a fotbalului din Spania a reusit un gol si doua pase decisive. Supercupa Spaniei a fost primul trofeu castigat de Xavi pe banca celor de la Barcelona. Barcelona s-a distrat cu Real Madrid in finala Supercupei Spaniei, ce…

- FC Barcelona a castigat a 14-a Supercupa a Spaniei din istorie, dupa un meci colosal cu Real Madrid. Catalanii s-au impus cu 3-1, dupa un meci pe care l-au controlat in totalitate. Acesta a fost primul trofeu ca antrenor al lui Xavi la Barcelona. Catalanii au fost in culmea fericirii, dupa ce au obtinut…

- Liverpool a fost zdrobita de Brighton, intr-unul din meciurile tari ale zilei, in timp ce Manchester United s-a impus dramatic in derby-ul cu Manchester City. Inter a invins-o la limita pe Verona, scor 1-0, in Serie A. Cele mai importante meciuri ale zilei au putut fi urmarite in format live score,…

- Real Betis – Barcelona 2-2 (2-4 d.l.d). Catalanii au reușit sa treaca de formația andaluza la loviturile de departajare și și-a asigurat un duel stelar cu Real Madrid, in finala Supercupei Spaniei. Meciul va avea loc duminica, 15 ianuarie. Real Madrid era deja calificata in finala, dupa ce a trecut…

- Ziua pacalelilor in presa din Spania: Barcelona a intrat in cursa pentru Kylian Mbappe! Jurnalistii iberici au facut un anunt bomba, intr-o zi in care sarbatoresc ”Ziua Sfinților Inocenți”, si anume ca starul lui PSG ar fi aproape de catalani, si nu de Real Madrid, asa cum s-a tot zvonit. Este stiu…

- A fost „ploaie” de goluri in Europa! Juventus – Lazio 3-0, in meciul zilei din Serie A! PSG a rapus Auxerre cu 5-0, in Ligue 1. In Premier League, Manchester United a obținut o victorie in minutul 90+3. Toate rezultatele zilei, din campionatele puternice ale Europei, au fost LIVE TEXT pe AS.ro. Tot…

- Au fost meciuri tari in campionatele de top ale Europei. Barcelona a invins-o la limita pe Osasuna, intr-un meci in care Robert Lewandowski a fost eliminat inca din prima repriza. Ciprian Tatarușanu a fost integralist in Cremonese – AC Milan, dar echipa lui a facut un pas gresit si a remizat, scor 0-0.…