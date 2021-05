Stiri pe aceeasi tema

- Chelsea a invins-o in finala Champions League, scor 1-0, pe Manchester City. Mason Mount (22 de ani) a cucerit primul trofeu din cariera și a oferit un discurs de adevarat campion. Toate detaliile despre Manchester City - Chelsea 0-1, finala Champions League, AICI! „Nu pot sa descriu in cuvinte. E…

- Reece James (21 de ani), fundașul dreapta al lui Chelsea, și Phil Foden (21 de ani), mijlocașul lui Manchester City, au refacut o poza celebra din copilarie, chiar in timpul finalei UEFA Champions League. Toate detaliile despre Manchester City - Chelsea, finala Champions League, AICI! James și Foden…

- A venit ziua cea mare: pâna la finala Champions League mai sunt doar câteva zeci de ore, iar cei doi antrenori au prefațat deja întâlnirea de pe "Dragao". Thomas Tuchel, tehnicianul celor de la Chelsea, a oferit declarația zilei înainte de duelul de cinci stele…

- Thomas Tuchel (47 de ani), antrenorul lui Chelsea, a anunțat ca „albaștrilor” nu le va lipsi niciun fotbalist la finala Ligii, contra lui Manchester City. N'Golo Kante (30) și Edouard Mendy (29) erau incerți. Manchester City - Chelsea, finala Ligii Campionilor 2020/2021, se joaca in aceasta seara, de…

- Chelsea s-a impus cu 2-0 in returul cu Real Madrid din semifinalele UEFA Champions League și va juca ultimul act de la Istanbul contra lui Manchester City. Va fi a doua finala la rind pentru Thomas Tuchel dupa cea pierduta sezonul trecut cu PSG in fața lui Bayern Munchen. Germanul a ciștigat clar duelul…

- Cbelsea a invins-o pe Real Madrid la Londra, 2-0, și s-a calificat in finala UEFA Champions League, dupa 1-1 in tur. Manchester City – Chelsea, finala Ligii Campionilor, se va juca la Istanbul pe 29 mai. Partida va incepe la ora 22:00 și va fi liveTEXT, video și foto pe GSP.ro și in direct pe LookSport+,…

- PSG a ratat prezența în a doua finala consecutiva de Champions League (a fost eliminata de Manchester City), iar Mauricio Pochettino spune ca un singur lucru i-a lipsit formației pariziene pentru a ajunge în ultimul act de la Istanbul (29 mai). Norocul care a facut diferența"Suntem…

- SuperSemifinalele Ligii Campionilor 2020/2021 se joaca pe Superbet, marți și miercuri, iar Mauricio Pochettino și Thomas Tuchel alearga dupa o performanța interesanta, reușita de șase ori de-a lungul istoriei: finala Ligii cu o echipa preluata dupa startul unui sezon! Scena e pregatita pentru Real Madrid…