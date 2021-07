Ramas liber de contract de la 1 iulie, Leo Messi(34 de ani) are viitorul incert. Acesta se afla in discuții avansate cu FC Barcelona pentru prelungirea contractului, insa starul catalan are o oferta mai avantajoasa de la PSG Aflat in prezent in Brazilia cu naționala Argentinei pentru meciurile de la Copa America, Leo Messi nu se grabește sa semneze cu vreo echipa. Acesta se concentreaza exclusiv pe turenul final. ...