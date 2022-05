Stiri pe aceeasi tema

- Kylian Mbappe, noul star al fotbalului mondial, caruia ii expira contractul cu Paris Saint-Germain la finalul acestui sezon, se pregateste sa semneze un nou acord cu actualul sau club, anunta presa franceza, citata de agentia DPA, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Potrivit francezilor de la Le Parisien, Kylian Mbappe și PSG s-au ințeles pentru prelungirea contractului! Conform sursei citate, care vorbește despre un „acord de principiu”, Mbappe ar urma sa ramana la Paris Saint-Germain inca doi ani, cu opțiune de prelungire pentru inca un sezon. Actuala ințelegere…

- Conducerea clubului Paris Saint-Germain depune toate eforturile posibile pentru a-l convinge pe starul Kylian Mbappe sa ramana pe Parc des Princes si in sezonul viitor si sa refuze oferta venita de la Real Madrid, care il asteapta in capitala Spaniei in aceasta vara. Fii la curent cu cele…

- Situația lui Kylian Mbappe (23 ani) ramane in continuare una complicata. Francezul mai are contract cu PSG doar pana la vara, insa viitoare sa destinație este necunoscuta, deși Real Madrid se afla in „pole position”. Data fiind situația de la Paris, acolo unde Mbappe a refuzat numeroasele oferte de…

- Cotidianul francez L'Equipe a anunțat ca FC Barcelona și-a exprimat dorința de a-l transfera pe Kylian Mbappe (23 de ani), iar superstarul de la PSG „nu a inchis ușa” acestei opțiuni. Contractul lui Mbappe cu PSG expira la finalul sezonului și nu pare ca francezul și-ar dori sa prelungeasca ințelegerea,…

- Dupa durerosul esec, Kylian Mbappe si-a decis viitorul: va merge la Real Madrid din vara, cand ii expira contractul cu PSG. Publicatia spaniola Marca asigura ca totul e rezolvat si a dezvaluit inclusiv salariul, prima de instalare si cand va semna Kylian Mbappe cu Real Madrid. Astfel, francezul ar urma…

- PSG ia in calcul o eventuala plecare a lui Kylian Mbappe (23 ani), motiv pentru care a inceput sa se gandeasca la un posibil inlocuitor. Este vorba despre Hugo Ekitike, un tanar de doar 19 ani, care joaca pentru Reims in Ligue 1. Vicecampioana Franței s-a reorientat rapid, dupa ce Kylian Mbappe, superstarul…