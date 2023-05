Stiri pe aceeasi tema

- Echipa franceza PSG a terminat la egalitate sambata seara, in deplasare, scor 1-1, cu formatia Strasbourg, si este campioana a Frantei pentru al doilea an consecutiv.PSG a condus cu 1-0 la Strasbourg, prin golul lui Lionel Messi, din minutul 58, iar gazdele au egalat in minutul 78, cand a marcat…

- Suporterii PSG-ului s-au strans in fața sediului clubului și l-au injurat pe Lionel Messi! Starul argentinian a fost suspendat pentru doua saptamani de PSG, dupa ce a facut o vizita in Arabia Saudita, deși clubul nu i-a dat permisiunea. Miercuri, ultrașii campioanei Franței s-au adunat in fața sediului…

- Lionel Messi (35 de ani), extrema argentiniana a campioanei Franței, PSG, a bifat un record istoric, grație golului marcat sambata seara, in victoria obținuta de parizieni pe terenul lui Nice, scor 2-0, in runda cu numarul 30 din Ligue 1. ...

- Formatia Paris Saint-Germain a invins, sambata seara, in deplasare, cu scorul de 2-0, echipa OGC Nice, intr-un meci din etapa a 30-a a campionatului Frantei, scrie news.ro.Messi a deschis scorul in minutul 26 si in minutul 76 a reusit un assist la golul lui Sergio Ramos. Fii la curent cu cele…

- Lionel Messi (35 de ani), fotbalistul campioanei Franței, PSG, a fost fluierat de fanii parizienilor inaintea meciului de duminica seara, pierdut de trupa de pe „Parc des Princes”, scor 0-1, in fața lui Lyon, in runda cu numarul 29 din Ligue 1. ...

- Lionel Messi (35 de ani), fotbalistul argentinian al campioanei Franței, PSG, a bifat o borna impresionanta in meciul caștigat la limita de parizieni, scor 2-1, pe terenul lui Brest, in runda cu numarul 27 din Ligue 1. Sud-americanul a ajuns la 300 de pase de gol date la nivel de club in cariera, primul…

- PSG a fost eliminata de Bayern Munchen din UEFA Champions League. „Blestemul” optimilor de finala s-a abatut din nou asupra starurilor lui Christophe Galtier. Dupa ce a pierdut acasa cu 0-1, liderul din Ligue 1 a cedat cu acelasi scor si pe Allianz Arena. Lionel Messi si Kylian Mbappe sunt OUT din Liga…

- Formatia AS Monaco a remizat, duminica, in deplasare, scor 2-2, cu echipa Troyes, intr-un meci din etapa a 26-a a campionatului Frantei, informeaza News.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …