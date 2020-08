Stiri pe aceeasi tema

- Ronald Koeman va fi antrenorul FC Barcelona, a anunțat președintele clubului, Josep Maria Bartomeu, marți seara. Anunțul lui Bartomeu vine la o zi dupa concedierea lui Quique Setien, care a fost la conducerea tehnica a echipei din luna ianuarie a acestui an, relateaza Agerpres.”Daca totulva decurge…

- Președintele Barcelonei, Josep Maria Bartomeu, a anunțat oficial numirea lui Ronald Koeman ca antrenor, post ramas vacant dupa demiterea lui Quique Setien, pe 17 august.Fostul internațional olandez Ronald Koeman renunța la naționala țarii sale pentru a prelua o echipa aflata in criza dupa ratarea titlului…

- Nu mai este nicio indoiala in privința favoritei la caștigarea Ligii Campionilor acum, cand competiția a ajuns in faza semifinalelor. Atat casele de pariuri, cat și fanii sunt de acord ca Bayern Munchen are cele mai mari șanse la trofeu. Dupa ce au facut ”dubla” in Germania și dupa o serie de rezultate…

- Manchester City, una dintre favoritele la caștigarea competiției, a fost eliminata in sferturile UEFA Champions League de Lyon, 1-3. Dupa ce a ironizat-o pe Barcelona dupa umilința cu Bayern Munchen, Mihai Stoica, managerul sportiv de la FCSB, l-a taxat și pe Pep Guardiola, antrenorul lui City. In timpul…

- Bayern Munchen a dat o adverata demonstrație de fotbal in fața Barcelonei, in sferturile de finala ale Ligii Campionilor. A fost un șocant 8-2 pentru bavarezi, dupa golurile marcate de Muller, Coutinho, ambii cu „duble”, Perisic, Gnabry, Kimmich și Lewandowski. Alaba, autogol, și Luis Suarez au semnat…

- Barcelona a fost invinsa de Bayern Munchen in sferturile Ligii Campionilor la un scor greu de crezut, 2-8, iar urmarile incep sa se vada la nici macar o zi de la eșec. Antrenorul Quique Setien (61 de ani) și directorul sportiv Eric Abidal (40) au bagajele facute. Eșecul usturator impotriva bavarezilor…

- Bayern Munchen a zdrobit-o pe Barcelona, scor 8-2, in sferturile de finala ale Ligii Campionilor. Lionel Messi a fost inexistent in meciul pe cara catalanii nu-l vor uita, probabil, niciodata. La 33 de ani, legendarul fotbalist al Barcelonei a indurat cea mai usturatoare umilința din intreaga cariera.…

- UEFA analizeaza posibilitatea finalizarii actualei editii a Ligii Campionilor in Germania, dupa ce competitia fanion a cluburilor europene a fost intrerupta in luna martie, in faza optimilor de finala, din cauza pandemiei de coronavirus, anunta Sky Italia. Conform postului de televiziune din peninsula,…